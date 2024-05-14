Нужно успеть пожертвовать малым, дальше будет хуже – Карасёв

Украине стоит задуматься над тем, чтобы «пожертвовать малым», потому что дальше ситуация может усложниться – и следующие переговоры для нее будут на худших условиях.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, нужно пожертвовать малым для того, чтобы не жертвовать большим и выиграть большее – в шахматах это называется гамбит: пожертвовать мелкой фигурой для того, чтобы спасти партию и сохранить короля, королеву и так далее, люди не понимают этого, что война – это тоже шахматная партия, что ты, продолжаешь эту свою историю, если понимаешь, что она не имеет перспектив, значит, ты рискуешь тем, что завтра ситуация будет хуже», – рассуждал он.

«Вот, турки опять нам предлагают «Стамбул-2», но мы же понимаем, что «Стамбул-2» будет хуже, чем «Стамбул-1». Дальше начнут Украину склонять к переговорам, ну, давайте там заморозку, не заморозку, но тогда и России заморозка тоже невыгодна, если они почувствуют наступательный потенциал, а мы будем ослабляться, и мобилизация будет тормозиться, поставка оружия будет тормозиться или оно будет уничтожаться и так далее, тогда уже условия переговоров будут для нас хуже», – переживал Карасев, который ранее весьма позитивно комментировал подготовку ВСУ к «контрнаступу».