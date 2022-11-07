Нужны дешевые морские дроны атаковать ЧФ – бывший замначштаба ВМСУ

Украине нужны морские дроны, чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины, автор концепции «москитного флота» для ВСУ, Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с берега Украина не достает до российских кораблей, потому ей нужны дроны, которые будут действовать на море.

«Не то, что мы не любим эти большие, красивые корабли, как корветы и фрегаты – у нас ресурса хватало на строительство как раз катеров. А в границах такого небольшого географического района, а я хочу напомнить, что от Одессы до Севастополя 150 морских миль, это очень небольшое расстояние. Для того, чтобы применить ракеты противокорабельные, достаточно ракетного катера, который может действовать и в погодных условиях, практически большую часть года, и он будет стоить намного меньше.

Действительно, дроны могут исполнять большинство задач боевых, как выполняет оружие, которое применяется на кораблях. Кроме того, корабли или катера рассматриваются как платформа для проекции, для выхода в район огневых позиций на отдалении от побережья. Это нам тоже нужно даже в северо-западной части Черного моря. Мы видим, что противник спрятался за Крымом и там мы их не достаем нашими береговыми комплексами.

Но дроны, они же на два порядка дешевле, чем строить даже катера, и на три порядка дешевле, чем строить корветы и фрегаты. Фактически, если ставится задача поражения вражеского корабля, это можно сделать на расстоянии 300 морских миль. А 300 морских миль – это фактически все Черное море, от Одессы до пролива Босфор», – мечтает Рыженко.