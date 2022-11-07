Нужны дешевые морские дроны атаковать ЧФ – бывший замначштаба ВМСУ

07.11.2022  19:59 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украине нужны морские дроны, чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замначальника штаба ВМС Украины, автор концепции «москитного флота» для ВСУ, Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужны морские дроны, чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота. Об этом в...

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По его словам, с берега Украина не достает до российских кораблей, потому ей нужны дроны, которые будут действовать на море.

«Не то, что мы не любим эти большие, красивые корабли, как корветы и фрегаты – у нас ресурса хватало на строительство как раз катеров. А в границах такого небольшого географического района, а я хочу напомнить, что от Одессы до Севастополя 150 морских миль, это очень небольшое расстояние. Для того, чтобы применить ракеты противокорабельные, достаточно ракетного катера, который может действовать и в погодных условиях, практически большую часть года, и он будет стоить намного меньше.

Действительно, дроны могут исполнять большинство задач боевых, как выполняет оружие, которое применяется на кораблях. Кроме того, корабли или катера рассматриваются как платформа для проекции, для выхода в район огневых позиций на отдалении от побережья. Это нам тоже нужно даже в северо-западной части Черного моря. Мы видим, что противник спрятался за Крымом и там мы их не достаем нашими береговыми комплексами.

Но дроны, они же на два порядка дешевле, чем строить даже катера, и на три порядка дешевле, чем строить корветы и фрегаты. Фактически, если ставится задача поражения вражеского корабля, это можно сделать на расстоянии 300 морских миль. А 300 морских миль – это фактически все Черное море, от Одессы до пролива Босфор», – мечтает Рыженко.

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