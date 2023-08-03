Обещанные Украине «Абрамсы» пригодятся лишь для парадов – Корчинский

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 13:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 712
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США передают Украине устаревшую технику, которая непригодна к современной войне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США передают Украине устаревшую технику, которая непригодна к современной войне. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Корчинского, 12 «Абрамсов», которые США планируют поставить на Украину, будут лишены всех современных технологических наработок и использовать их на фронте не станут.

«Сначала американцы собирались нам дать танки «Абрамс». Они не сильно хотели, но потом согласились, учитывая позицию наших европейских партнеров. Это должны были быть танки «Абрамс М2», новые танки. Теперь они уже не хотят нам давать М2, они будут давать М1 – это предыдущая версия, с нее снимается современная броня, с нее снимаются прицелы. То есть. Выходит, что нам дают танки 50-60 годов. Это предыдущее поколение без всех современных примочек. В каком количестве нам дают эти «Абрамсы»? В количестве 12 штук. Этого хватит на парад, я надеюсь, у нас еще будут проходить парады, и вот, как раз, можно будет гонять по парадам эти «Абрамсы M1», – заявил Корчинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть