Обещанные Украине «Абрамсы» пригодятся лишь для парадов – Корчинский

США передают Украине устаревшую технику, которая непригодна к современной войне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, 12 «Абрамсов», которые США планируют поставить на Украину, будут лишены всех современных технологических наработок и использовать их на фронте не станут.

«Сначала американцы собирались нам дать танки «Абрамс». Они не сильно хотели, но потом согласились, учитывая позицию наших европейских партнеров. Это должны были быть танки «Абрамс М2», новые танки. Теперь они уже не хотят нам давать М2, они будут давать М1 – это предыдущая версия, с нее снимается современная броня, с нее снимаются прицелы. То есть. Выходит, что нам дают танки 50-60 годов. Это предыдущее поколение без всех современных примочек. В каком количестве нам дают эти «Абрамсы»? В количестве 12 штук. Этого хватит на парад, я надеюсь, у нас еще будут проходить парады, и вот, как раз, можно будет гонять по парадам эти «Абрамсы M1», – заявил Корчинский.