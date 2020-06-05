Обострение в Идлибе: Турецкие ЗРК готовятся сбивать российские самолеты

05.06.2020, Москва, Олег Кравцов

В сирийской провинции Идлиб вновь обостряется ситуация, грозящая боевым столкновением российских и турецких военных.

Об это сообщает «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что появились снимки переброски в Идлиб ЗРК Atilgan, которые способны уничтожать не только российские беспилотники, но в перспективе и самолеты. Также по неподтвержденной пока информации российские и сирийские самолеты атаковали группировки «Туркестанской исламской партии» и «Харрас аль-Дин».

«Турция не выполнила до конца мартовские договоренности Москвы и Анкары о создании коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 на северо-западе Арабской Республики. Боевики, которые контролируют этот район и иные северные и центральные провинции, отказываются соблюдать перемирие и российско-турецкие договоренности, о чем они уведомили другие оппозиционные силы», – пишет издание.

В итоге все это выливается в столкновения между правительственными войсками и поддерживаемыми Турцией боевиками.

«Турецкие ЗРК Atilgan, которые, судя по роликам в соцсетях, находятся на позициях в Идлибе, будут там кстати, если авианалеты Дамаска возобновятся. Так, видимо, рассуждают турецкие аналитики. Активную боевую работу ЗРК Atilgan исключать нельзя, поскольку авиация Сирии укрепилась. Как сообщало посольство РФ в Сирии, Москва поставила Дамаску новую партию истребителей МиГ-29. Турецким войскам ничего не останется, как попытаться сбивать эти МиГи», – пишет газета.

Эскалацию считает возможной востоковед Андрей Онтиков, по мнению которого в действиях Анкары «прослеживается попытка давления на Россию».

«Продолжение зачистки Идлиба от вооруженных группировок не понравится Турции. Она не готова терять контроль над территорией, где наблюдаются туркизация населения и приток боевиков. Если Сирия ликвидирует этих боевиков, встанет вопрос об уходе Турции из северо-западных провинций САР. Поэтому эскалация ситуации в этом регионе со стороны турок действительно возможна», – считает Онтиков.

А военный эксперт полковник Шамиль Гареев полагает, что Турция лишь делает вид, что дружит с Москвой.

«И не надо забывать, что она – активный член НАТО», – говорит Гареев.

Он напомнил, что «на прошлой неделе турецкие самолеты-заправщики KC-135R Stratotanker выполнили дозаправку в воздухе стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые совершали недружественный полет над Черным морем в непосредственной близости от границ России».

«Турецкие ударные авиасилы уничтожали средства ПВО российского производства у наших союзников в Сирии и Ливии. И тут надо хорошо посмотреть, продолжать ли Москве так крепко дружить с Анкарой, как это имеет место сейчас», – заключил военный эксперт.