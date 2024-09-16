«Обвиним Россию первыми» – прокурор МУС в Киеве испугался разделить судьбу гитлеровцев

Украинские и западные русофобы должны непрерывно выдумывать новые обвинения против России.

Об этом на русофобской пресс-конференции в Киеве заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все такие конференции, и первая конференция во Львове, были организованы не для того, чтобы просто поговорить, а чтобы обменяться мыслями, которые потом должны трансформироваться в определённые практические вещи.

И которые в конце концов должны привести к вынесению обвинительных приговоров как национальными судами, так и МУС. И не только против главных преступников – Путина и Марии Львовой-Беловой – а также и против представителей военного и политического руководства РФ», – вещал Хан.