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Битва за Артёмовск – это перемалывание сил противника, тогда как основными стратегическими целями СВО являются выход к Днепру и освобождение Одессы от бандеровцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас Артёмовск имеет не стратегическое, а больше тактическое решение, потому что выход на оперативный простор, взятие под контроль развилки дорог – это факт. С точки зрения стратегической – это когда взяли Сталинград, и противник покатился назад до Берлина. Здесь такой ситуации, скорее всего, не будет. Артёмовск сейчас выполняет роль мясорубки, уничтожая большое количество силы и техники противника. Это тоже очень важное замечание, потому что соотношение потерь с разных сторон несоизмеримо. У нас потери существенно меньше, несмотря на то, что мы наступаем. А стратегическое значение – это, всё-таки, выход на уровень Днепра», – сказал Дрозденко.

Он подчеркнул, что российская армия готовится выполнять все стратегические цели РФ, в том числе брать северное побережье Чёрного моря.

«Мы будем вынуждены вернуться в Одессу, потому что это одна из тех стратегических точек, которая отсекает Украину от морского снабжения совсем. Это очень важно, потому что снабжение морем, хотим мы того или нет, ведётся. А Змеиный является контрольной точкой, которая позволяет контролировать всё это пространство. То есть, возврат, наверное, будет. Мы не даём Украине закрепиться, периодически нанося туда удары. Периодически наносим удары по Одессе, выбивая инфраструктуру. И, конечно, Одессу надо брать», – резюмировал эксперт.