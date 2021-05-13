«Одни стены» – в Киеве рассказали о катастрофическом положении оборонного сектора

13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина не способна привлечь достаточно средств для разработки современного и эффективного оружия – западные «партнёры» денег не дадут, а от предприятий «Укроборонпрома» остались голые стены.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир следит, как «Купол» в Израиле отбивает ракетные удары. Я задался вопросом, к примеру, может ли оборонно-промышленный комплекс Украины создать подобную систему? Знаете, по моему мнению, стратегический потенциал есть, но есть конкретные юридические и финансовые ограничения, которые сдерживают Украину от рывка вперёд в оборонных технологиях.

К примеру, тот же самый «Купол» – система, разработанная государственным предприятием Израиля. Может ли сегодня государственный концерн Укроборонпром привлечь какие-нибудь инвестиции из США? Абсолютно нет, и собственно это не делают, потому что не могут», – сказал он.

Также эксперт отметил, что укринская оборонная промышленность разрушена – на ней висит огромный долг, а от многих предприятий не осталось ничего, кроме стен.

«Другое серьёзное ограничение, которое я вижу: год назад концерн и парламентский комитет подключили общественность к разработке законопроекта, и на этом комитете была озвучена беспрецедентная информация, которая фактически замалчивалась последние пять-семь лет про реальное положение концерна и его долги. Тогда на комитете озвучили, что общие долги всех предприятий могут достичь 14 миллиардов гривен. 17 предприятий фактически отмерли и недавно были переданы фонду государственного имущества на приватизацию, почему? Потому что половина из них уже фактически не являются производствами – это земля, стены и несколько охранников», – заключил Каневский.