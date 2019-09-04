04.09.2019, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, СМИ
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Одно из главных оппозиционных изданий Крыма сменит повестку

В ближайшее время одно из наиболее посещаемых оппозиционных изданий Крыма – сайт «Примечания» – сменит повестку. Главный редактор Виктор Ядуха сообщил в своем блоге об уходе и анонсировал, что «ресурс ждут изменения».

По слухам, журналистский коллектив в Крыму будет сокращен. Это связано с тем, что владелец ресурса – бизнесмен Олег Николаев в последнее время стал значительно меньше интересоваться участием в политической жизни Севастополя.

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Привлеченные новые инвесторы «Примечаний» намерены развивать ресурс как новостной портал, посвященный событиям в трех российских городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Ожидается, что издание в новом формате откажется от критической аналитической повестки и сделает упор на оперативные новостные сообщения.

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