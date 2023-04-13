Одноглазый Найем: Большинство русских должны исчезнуть

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Лучшим наказанием для русских будет их полное игнорирование в украинском информационном пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский адвокат и ВСУшник Маси Найем.

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«Я русских считаю пустым местом и не хочу тратить на них свое внимание. Есть очень хорошее изречение: вселенной руководит внимание. Если вы обращаете внимание на что-либо, то вы этим живете. Я не хочу жить русскими. Они мне безразличны. Когда вы и я, люди вокруг нас будем счастливы, последнее, о чем мы вспомним, будут русскими. Правда же?», – сказал он в интервью «РБК-Украина».

По его словам, русских «больше не существует».

«Мы должны подарить им абсолютное отсутствие в нашем инфопространстве. Это лучшее наказание для русских. Я думаю, что большинство из них должны исчезнуть, как они исчезают каждый день в тех тысячах людей, которых мы убили на фронте», – считает Найем.

Напомним, что его брат – майданщик Мустафа Найем, бывший журналист и депутат Верховной рады прошлого созыва. Маси Найем участвовал в карательной операции против ЛДНР. Воевал и после начала СВО. Получил тяжелое ранение, в ходе которого лишился глаза.