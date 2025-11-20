Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине резко возросло число дезертиров, причем из армии уже бегут даже не доезжая до зоны боевых действий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил подполковник сформированного из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-го корпуса ВСУ Максим Жорин.

«Если раньше, например, большинство уходило в СОЧ с поля боя, то на сегодняшний день, не знаю, может, процентов 40 уже на этапе учебного центра просто уходят в СОЧ. А потом те, кто там прошли, пережили учебный центр и попали в свои подразделения. Какая-то часть из них вообще не может исполнять обязанности», – сказал неонацист.

Он говорит, что ему неприятно смотреть на то, как проходит мобилизация, которая остается не совсем справедливой «в плане классовости».