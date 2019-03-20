Официальный Киев давно признал Крым российским

20.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Высшее украинское руководство еще в 2014-м году признало российский статус Крыма. Об этом говорит их бизнес, перерегистрированный на полуострове согласно российскому законодательству.

Об этом в своем блоге заявил киевский журналист-расследователь Александр Дубинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По информации Дубинского, ярким примером такого признания выступает позиция бывшего главы администрации президента Бориса Ложкина, который уже в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма и России, оформил свой бизнес на полуострове по российским законам.

“У Ложкина есть такой бизнес семейный, базовый, под названием “ЛюксОптика”. Еще в 14-м году, уже после аннексии, после того, как Порошенко был избран, а Ложкин стал главой его администрации, бизнес “ЛюксОптики” в Крыму был перерегистрирован по российскому законодательству, перепрограммированы регистраторы расчетных операций, то есть кассовые аппараты, по требованиям российского Налогового кодекса, начали платиться налоги по российскому законодательству.

Таким образом, Ложкин, как высший чиновник украинского государства своей подписью, когда давал право на перерегистрацию своих активов в Крыму по российскому законодательству, признал Крым российским”, – заявил Дубинский.

Кроме Ложкина, по информации журналиста, бизнес на полуострове сохранили и другие топ-чиновники Украины, среди которых и президент Порошенко, и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

“Официальный Киев в лице топ-чиновников, безусловно, давно уже признал Крым российским, а тема того, что эта территория к нам обязательно вернется, используется исключительно для политических целей для того, чтобы вас обмануть, для того, чтобы вы думали, что официальные украинские власти – патриоты, хотя, на самом деле, они просто банальное ворье”, – резюмирует Дубинский.