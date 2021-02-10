«Офис Зеленского выбросил меджлисовцев на обочину» – Ислямов

10.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от всех обещаний, данных им меджлисовцам.

Об этом в эфире лишенного госфинансирования телеканала ATR заявил меджлисовский коммерсант Ленур Ислямов, в 2014 году некоторое время занимавший должность вице-премьера уже в российском Крыму , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ислямова, офис президента блокирует все меджлисовские инициативы и не хочет общаться с главарем запрещенной в РФ группировки Рефатом Чубаровым.

«Если брать саму задачу, которая есть, мое мнение – об этом многие депутаты тоже говорят: «Это за то, что вы в оппозиции». То есть наши лидеры в оппозиции. Если ты так возьмешь эти два года, которые мы здесь находимся, мы видим, что статус уполномоченного по делам крымских татар упразднен.

Сначала они с ним как-то заигрывали, говорили пишите предложения, сам документ по координации работы офиса президента и Меджлиса, он же тоже находится там, он находится в офисе президента. Но он не подписывается. То есть его нет. Статус крымско-татарского народа как коренного народа Украины – Зеленский об этом говорил в самом начале… он тоже пообещал: «Я все сделаю, если это вам надо».

Это не нам надо, крымским татарам. Чтобы ощущать себя коренным народом, нам не нужна бумажка какая-то, где будет это написано, хотя это тоже важно для поколения и тех людей, которые боролись за это. Нам нужно, чтобы мы с этим инструментом могли бороться на международных площадках. Об этом в сегодняшнем офисе президента или министерстве по реинтеграции вообще, наверное, не слышали.

Хотя, как нам говорят, что это международные юристы и они знают международное право. Так вот вам, пожалуйста, инструмент – берите Мустафу Джемилева, используйте, берите Чубарова. На сегодняшний день Чубаров вообще выброшен просто на обочину, он на скамейке даже не запасных, а он на обочине», – заявил Ислямов.