25.11.2018, Киев,   Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Донбасс, Крым, Провокации, Россия, Украина
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Оглашены подробности военно-морского позора Украины

Фейковый представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин рассказал подробности неудачной попытки прорыва двух бронекатеров и буксира ВМС Украины к Керченскому проливу без согласования с российской стороной.

«Относительно событий в Керченском проливе – то что можно говорить сейчас. Россиянами не просто был осуществлен таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали суда ВМС на открытие огня. Сейчас ситуация не исчерпана», – говорится в заявлении Бабина.

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Интересно также, что Бабин признает наличие раскола в украинской верхушке по поводу сегодняшних событий – он упоминает о некоторых чиновниках, которые могут подвергнуть критике попытку прорыва. Ранее в «представительстве в АРК» намекали о наличии на Украине лоббистов продления договора об общем пользовании Азовским морем, якобы, имеющих совместные с россиянами доходы от ловли рыбы.

«Есть риски, что обвинения в каких-то «нарушениях» со стороны ВМС Украины мы услышим не только из российской пропаганды, но и от отдельных чиновников. Потому что эти события ставят крест на мифе о Соглашении 2003 года по Азову как хоть в чем-то полезном для Украины», – уверяет Бабин.

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