Окно Петра в Европу никому со стороны Запада не закрыть – Александр Рар

Европа совершает ошибку, пытаясь вытолкнуть Россию в Азию и остановить с ней сотрудничество.

Об этом в эфире литовского интернет-канала «Перспектива» заявил политолог из ФРГ Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рара, Россия должна быть частью единого европейского экономического пространства и дальше работать с Западом.

«В разных странах Европейского союза отменяют или запрещают российские концерты, почти не хотят слушать русскую музыку, все, что связано с Россией если не искореняется, то отодвигается. Вообще, ощущение в Европе, что Россию выталкивают в Азию. И что Европа считает, что, полностью вытолкнув Россию в Азию, она себя таким образом обеспечит нужной безопасностью, нужным экономическим процветанием.

Я считаю, что это неправильно, Россия должна экономически дальше работать вместе с Западом. Надеюсь, что когда-то отношения восстановятся, правда, в далеком будущем. Вообще, зря это окно, которое Петр Великий в свое время открыл в Европу, непонятно кто, с какой стороны пытается закрыть – ни к чему хорошему это не приведет», – заявил Рар.