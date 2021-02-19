«Они всё про… Жизни не хватит на восстановление Украины» – Захарова

19.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В сравнении со многими постсоветскими странами, Украине удалось с наименьшими издержками выйти из состава СССР, однако украинские политики умудрились похоронить все шансы стать ориентиром для очень многих европейских государств.

Об этом в эфире «RT-Россия» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политики, лоббисты, финансисты на Украине – они свои пенки снимают. А то, что страна в среднесрочной перспективе оказалась там, где она оказалась, это точно ей не на руку. Мне кажется, они заслуживают намного лучшей позиции. Вылезти им бы помогли национальные интересы, их понимание и приход людей, которые способствовали бы их реализации. Истинно горели, истинно переживали, положили бы свою жизнь.

Потому что на данном этапе 4-5-7-8 лет – нет. Жизнь надо положить на то, чтобы вернуть государство на колею национальных интересов, национальной политики. Не националистической, потому что под лозунгами «Слава Украине», Украина превыше всех на свете, факельные шествия, Бандера – это точно не национальный интерес, это уход в национализм», – заявила Захарова.

По её убеждению, в сравнении со многими постсоветскими странами, Украине удалось с наименьшими издержками выйти из состава СССР.

«Потрясающая страна, потрясающие возможности для ведения и развития всех отраслей хозяйства. Промышленность, наука, море, население, уровень образования, гармоничное сосуществование с соседями, казалось бы.

Акватории – какой размах! Черноморский флот, который их кормил, кстати говоря, не только платил аренду, а создавал большие инфраструктурные возможности для будущего Украины. Но главное не это, это такой фантастический базис. Главное другое – что они вышли бесконфликтно. Они всё про…» – запнулась представитель МИД.

«…срали», – подсказал ведущий.

«Пропустили возможность, упустили её, – дипломатично отреагировала Захарова. – Это был действительно фантастический шанс быть ориентиром для очень многих европейских государств, с такими возможностями. Они упустили всё».