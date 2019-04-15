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15.04.2019, Керчь, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Транспорт
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Опубликовано видео укладки рельсов на «несуществующий» Крымский мост

Строители железнодорожной части Крымского моста опубликовали ролик, где запечатлена укладка рельсов со стороны полуострова. Уже через несколько месяцев через пролив должны будут пойти поезда. Год назад было запущено автомобильное движение по мосту (строительство которого, как уверяла украинская пропаганда, невозможно).

Напомним, что с введением в строй железнодорожной части в Крыму ожидается снижение цен на недвижимость в результате удешевления доставки строительных материалов. Кроме того, на полуострове надеются на снижение расценок на продукты.

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