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05.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Криминал, Крым, Происшествия, Россия, Украина
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Опубликованы имена исполнителей теракта против Крыма

Депутат Верховной Рады Рефат Чубаров утверждает, что возглавляемая им запрещенная в РФ организация меджлис получила ориентировку российских силовиков, где содержится список лиц, которые проникли на территорию Крыма для совершения диверсий.

Чубаров уверяет, будто документ, где перечисляются исполнители незаконной блокады Крыма и подрыва электроопор на границе с полуостровом, составлен на основании данных разведуправления Нацгвардии РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Тут тебе и директор средней общеобразовательной школы в Херсонской области, и докторант одного из турецких вузов, а также просто другие не менее хорошие и честные люди… С некоторыми лицами из списка я созвонился по телефонам, указанным в списке. Правда, все они, вместо того, чтобы пребывать, как указывается в документе, «на территории Российской Федерации», почему-то находились по месту своего постоянного проживания на материковой Украине», – выгораживает украинский депутат фигурантов списка.

 

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