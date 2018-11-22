22.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Оппозиция, Политика, Украина
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Осмелевший задним числом Шуфрич назвал Януковича дважды предателем

Нестор Шуфрич, один из членов Партии регионов, что обманывал население Юго-Востока обещаниями интеграции с РФ и предоставления государственного статуса русскому языку, а затем помогал легализовать государственный переворот 2014 года и посещал заседания Верховной Рады, где проходили голосования за назначения майданщиков на высшие должности, разразился критикой в адрес своего бывшего шефа Виктора Януковича, объявив его предателем.

Об этом Шуфрич сказал в эфире телеканала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что я должен ответить за Януковича, я не единожды говорил в этом зале, что для меня и как минимум десяти миллионов людей он предатель дважды. Потому что он бросил в первую очередь украинцев и страну, и бросил своих однопартицйев, которые восемь лет за него боролись и верили в то, что он говорит», – заявил Шуфрич во время спора с экс-боевиком нацбата «Азов», нардепом Игорем Мосийчуком.

«Бач, уже договорился! За Януковича уже договорился с Порошенко», – хитро отметил Мосийчук.

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