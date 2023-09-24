«Остановите санкции против России»: греки призвали восстановить партнерство с РФ

Алексей Топоров.  
24.09.2023 23:22
  (Мск) , Белград
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Греция, Дзен, Россия, Санкции, США, Экономика


Жители греческого города Пирей вышли на протест из-за санкционной политики стран Запада в отношении России, а также снабжения Украины оружием для продолжения военного конфликта.

На акции присутствовало свыше 50 человек. Люди принесли на акцию плакаты со словами: «Русская нефть = работа в портах», «Остановите санкции против российской нефти», «Не используйте наши порты для войны в Украине», «Греки должны сами определить, с кем они будут сотрудничать ради собственной выгоды», «Российская нефть спасет фермеров в Греции», «Греческие порты нуждаются в российской нефти, ресурсах, а не в поставках оружия Украине».

Жители греческого города Пирей вышли на протест из-за санкционной политики стран Запада в отношении...

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Собравшиеся уверяли: Россия Греции не враг, а надежный партнер и требовали возобновить поставки нефти и нефтепродуктов из РФ.

«Греческие порты логистически расположены так, что экономически выгодно получать нефть из Российской Федерации, что существенно удешевляет продукт. 7 терминалов для приема танкеров находятся в порте Пирей», – отмечали они.

По мнению греков, от санкций против России выигрывают только США, ставшие монополистами нефтепродукции в странах ЕС.

«Санкции нужны не Греции, а американцам, которые решили захватить рынок. Греция не марионетка США», – добавили участники.

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