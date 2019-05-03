Остатки легендарного советского завода выставили на торги за копейки

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Имущество ОАО “АК “Свема”, которое в советское время было широко известно, как предприятие по изготовлению фотопленки, выставлено на продажу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает со ссылкой на объявление о торгах, которое размещено на сайте Министерства юстиции Украины.

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Аукцион по продаже имущества ОАО “АК “Свема” назначен на 31 мая 2019 года.

Начальная стоимость объекта аукциона без учета НДС устанавливается в сумме: 404 669,00 грн.

Конечные дата представления заявок на участие в торгах 12 часов 10 мая 2019. На продажу выставлено имущество, состоящий из нескольких зданий, а также боксов для авто.

Судя по фото, добавленным к материалам об аукционе, часть помещений давно заброшены.