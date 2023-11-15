«Оставьте Путина в покое – меня тошнит от Украины» – член Сената США

Анатолий Лапин.  
15.11.2023 17:41
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Руководство США вовлекает мир в новый глобальный конфликт, не желая завершить противостояние на Украине.

Об этом на дебатах в Вашингтоне заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США вовлекает мир в новый глобальный конфликт, не желая завершить противостояние на Украине....

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Американский политик раскритиковал попытки демонизировать российского лидера Владимира Путина, призвав обратиться к истории.

«Меня уже тошнит от этих политических дебатов по Украине, когда я слышу повторение одних и тех же лозунгов. Этой страной уже тридцать лет управляют на основе двухпартийных внешнеполитических лозунгов. Почему бы нам не провести настоящие дебаты?

Нам снова и снова говорят, что Владимир Путин такой же, как Гитлер в 1930-х годах: «Если мы не остановим его на Украине, он пройдет маршем по всей Европе». Что случилось с нашей системой образования, что единственная историческая аналогия, которую мы можем использовать в этом зале, – это Вторая мировая война? А как насчет Первой мировой войны? Мы вовлекаем крупнейшие мировые державы по всему мир в конфликт, потому что не принимали разумных решений. Мы не пошли на деэскалацию конфликта, когда у нас была такая возможность.

Почему мы думаем, что Владимир Путин, который изо всех сил боролся против украинцев, каким-то образом может пройти маршем до самого Берлина, если он не может завоевать страну непосредственно к востоку от себя?», – заявил Вэнс.

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