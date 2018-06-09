09.06.2018, Донецк, Михаил Рябов

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От армии Украины освободят весь Донбасс

От армии Украины должна быть освобождена вся территория бывших Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко в интервью RT.

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«Конечно, мы хотим освободить нашу землю. Здесь в 2014 году прошёл референдум о независимости. И все города и сёла, участвовавшие в плебисците, — это территория Донецкой народной республики… Уверен, что общая задача и ЛНР, и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьёмся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пятый год мы живём в состоянии войны в надежде на то, что рано или поздно мы освободим весь наш Донбасс. При этом мы не боимся, что нас захватят. Мы воюем за свою землю, за право разговаривать на том языке, на котором хотим. Мы верим, что когда-нибудь вернёмся в Красноармейск, в Славянск, в Краматорск», – подчеркнул Захарченко.

По его словам, есть два сценария, при которых можно достичь мира в Донбассе.

«Есть два варианта. Первый — Украина капитулирует, и мы занимаем территорию, которую считаем исконно нашей. Второй — Украину возглавляют те люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров», – сказал Захарченко.

«Время работает на Донбасс и против Украины. Чем больше будет затягиваться конфликт, тем больше Украина будет погружаться в хаос. К тому же там скоро выборы, и какое-то решение должно быть принято. Вероятнее всего, Украина решится на эскалацию конфликта, чтобы перевести его в другую фазу»,- рассуждает глава ДНР.