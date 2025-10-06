«Отношения РФ с Чехией трансформируются из ужасных в просто плохие – и это норма» – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство победившей на выборах в Чехии партии ANO без каких-либо симпатий к Москве всё же не будет впадать в оголтелую русофобию, как это было при предыдущем премьере.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашему послу в Чехии при Фиале просто делать было нечего – настолько этих отношений просто не существовало. Да, Чехия отнюдь не русофильская страна, но положение вещей, как при Фиале – это противоестественно. Да, эти отношения ухудшились в последние дни правительства Бабиша [в предыдущей каденции], но не до степени безвозвратности. До нуля их опустило именно правительство Фиалы. Сейчас они будут возвращаться в норму, что по нынешним временам – плохие отношения. Плохие отношения лучше, чем ноль.. Будет меньше резких заявлений. Фиала считал Россию экзистенциальной угрозой, варварской азиатской страной, которую нужно поставить на колени и понимает она только язык силы. Бабиш, естественно, говорить этого не будет. Но отношения будут усреднёнными. Для Чехии это норма, Среднее отношение по Европе к России – с ярко выраженным как русофобским, так и русофильским полюсом», – рассказал Трухачёв.

Эксперта спросили, не превратится ли со временем правительство Бабиша в такого же противника России, каким было предыдущее.