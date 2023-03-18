Падение беспилотника США бьет по позициям Байдена, – Чаплыга

Крушение американского разведывательного беспилотника над Черным морем может нанести большие имиджевые потери действующей власти США и отразиться на поддержке Украины.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, республиканцы получают дополнительные козыри в борьбе с находящимися у власти демократами, независимо от того, сумеет ли Россия поднять обломки дрона и снять с них секретную информацию.

«Когда упал беспилотник, что бы тебе американские не рассказывали, что «они постирали, что оно никакой ценности не имеет»… Оно имеет огромную политическую ценность, потому что в США сейчас выборы.

Имеет реальную ценность или не имеет реальную ценность этот беспилотник – абсолютно фиолетово, понимаешь? Важно другое – если этот беспилотник попадает в руки русских, Байден получает минус пять очков на выборах.

Потому что тут же выходят республиканцы и говорят: «То, что мы делаем сейчас, и как мы это делаем – это удар по Америке, потому что те технологии, которые потенциально могут попасть к русским или в Иран, или в Китай… и так далее, и так далее».

Есть там эти технологии, нет этих технологий – никто (не будет разбираться). Политически «респы» побеждают.

А ты понимаешь, что такое, когда побеждают «респы», автоматом (Чаплыга имеет в виду сокращение поддержки Украины, – авт.). Вот, в чем суть этого сраного беспилотника», – заявил Чаплыга.