Пакт Расторгуева: Лже-посол Украины сообщил о возвращении Аляски в состав России

18.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли губернатора Аляски Майкла Данлеви от имени премьер-министра Украины и посла этой страны в США. Запись была сделана еще до президентских выборов на Украине, когда в должности премьера находился Владимир Гройсман, а послом был Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время разговора с Данлеви пранкеры договорились устроить для «президента Порошенко» тур на золотые прииски в Аляске, куда глава государства прибыл бы в собачьей упряжке.

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– Да, это было бы интересно. У нас огромное количество ископаемых ресурсов, в том числе золота. Мы могли бы разработать план, как это можно сделать, – пообещал Данлеви.

После этого переговорщики перешли к обсуждению серьезных вопросов – «агрессивных планов» России вернуть Аляску «в родную гавань».

– Господин губернатор, это посол Чалый. Я хотел бы предупредить вас о некой угрозе. Я имею в виду русскую угрозу. Как вы знаете, амбиции господина Путина – это покорение Арктики, а также старинная русская мечта – это возвращение Аляски. Уж извините, но вы это и так знаете.

– Я слышал об этом, я также читал об этом и слежу за ситуацией. Так же, как и наш президент, – ответил Данлеви.

– Да, я согласен, но я также слышал некие слухи о секретных переговорах между Путиным и Трампом, которые они провели не так давно, и их договоренности легли в основу так называемого пакта Расторгуева, это спецпредставитель России по делам Аляски, – продолжил лже-Чалый.

– Это очень интересно, но эта земля принадлежит жителям Аляски. Мы – американцы и мы не хотим становиться частью России. Поэтому я даже и не знаю, что тут можно обсуждать, – возмутился губернатор.

– Да, это совершенно сумасшедшая идея, но совсем не так давно аннексия Крыма Россией тоже казалась полным сумасшествием. Они верят, что Россия на самом деле не продавал Аляску в 1867 году, а всего лишь сдала ее в аренду на 99 лет, и этот срок завершен. Поэтому настало время вернуть Аляску обратно, так они мыслят, – продолжил нагнетать «украинский посол».

– У них земля будет гореть под ногами, посол! – окончательно возбудился губернатор.

После этого пранкеры сообщили, что прямо сейчас под стенами посольства Украины в Вашингтоне идет концерт Расторгуева, который поет про возвращение Аляски, и включили Данлеви аудиозапись российского исполнителя.

– Здесь огромная толпа слушает их, очень много американцев и все, похоже, счастливы. Я считаю, что этого человека необходимо внести в санкционный список и убрать из США. Скоро он собирается отправиться к вам и организовать свои сатанинские пляски, а также весьма вероятно, что он будет раздавать грязные путинские деньги местному населению. Будьте осторожны, – сообщил «украинский посол».

Также пранкеры предупредили американского чиновника о том, что вскоре на Аляску собирается приехать российская телеведущая, «родственница президента Путина» Ксения Собчак, которая будет агитировать эскимосов и индейцев за воссоединение с Россией.

Выслушав все это, губернатор пообещал передать всю информацию американским спецслужбам и попрощался с пранкерами, сославшись на скорую встречу с сенатором.