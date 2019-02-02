Паника в киевских СМИ: «Молодежь Донбасса нас ненавидит и готовится к войне»

03.02.2019

Из нынешней молодежи республик Донбасса в последующем будет сложно сделать лояльных Украине граждан.

К такому выводу приходит журнал “Український тиждень”.

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Издание утверждает, что в ЛДНР якобы идет активная информационно-психологическая обработка подрастающего поколения, которому внушают, что на территории Украины идет гражданская война, а в школах рассказывают, что бандеровцы сотрудничали с гитлеровским режимом.

Журнал также пишет, что “главной задачей Кремля является воспитание у детей приверженности «ДНР/ЛНР», чтобы в будущем заставить их остаться на этих территориях”.

“Самые молодые из них уже не помнят детства в Украине, большая часть их жизни прошла под двуглавыми орлами, у кого-то из них погибли родные, знакомые или просто соседи, что упрощает культивацию ненависти к «укропам», – отмечает автор публикации.

“Несмотря на сюрреалистичность, к этой информационно-психологической активности нельзя относиться пренебрежительно. Если не принимать контрмеры на всех уровнях, Украина рискует вскоре получить целое поколение чрезвычайно агрессивно настроенных людей. Это и сопротивление на фронте (в случае продолжения войны), и возможные диверсии на контролируемых территориях.

Упадок оккупированного Донбасса и дальнейшая маргинализация его жителей могут только усугубить ситуацию. Сделать из них законопослушных украинцев в зрелом возрасте будет чрезвычайно сложной задачей. Одними журналами и песнями тогда не обойтись”, – опасается украинский еженедельник.

При этом издание не стало уточнять, в каком духе воспитывают сегодня украинских детей.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, несколько лет назад один из авторов журнала “Український тиждень” Богдан Буткевич заявил, что в Донбассе есть полтора миллиона “лишних людей”, добавив, что “как это жестоко не прозвучит, но есть определенная категория людей, которых нужно просто убить”.

Кроме того, в украинских СМИ предлагалось создать для жителей Донбасса резервации, используя при этом опыт расистов ЮАР.