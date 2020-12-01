Партия Медведчука: Русскую весну на Донбассе начала «горстка пьяниц»

01.12.2020, Киев, Михаил Рябов

Русская весна на Донбассе в 2014 году была спецоперацией СБУ, которая позволила захватить административные здания и провести референдум «горстке пьяниц».

Об этом заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива, экс-боевик АТО, а ныне – соратник Виктора Медведчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым в 2014 сдали по договорённостям, выведя самые боеспособные части ВСУ без единого выстрела. Ситуация на Донбассе проходила под чутким контролем СБУ, что дало горстке пьяниц захватить административные здания и провести референдум. Все это было сделано так же, чтоб заблокировать и исключить из избирательного процесса граждан Украины, не поддерживающих переворот и преступников, пришедших к власти, а также обеспечить выборы президента, на которых победил мародёр – Порошенко в один тур.

А потом будут Славянск и выход Гиркина, Иловайск и Дебальцево, десятки взрывов военных складов и тотальное разграбление страны, уничтожение экономики и промышленности, здравоохранения и системы образования», – написал Кива в фейсбуке.

В 2015 году Кива в эфире меджлисовского телеканала ATR назвал русских и жителей России «варварами». В этот момент Кива занимал должность замглавы Управления МВД Украины в Херсонской области и демонстрировал лояльность к участникам незаконной блокады Крыма (впоследствии он будет критиковать боевиков-меджлисовцев).

«Там где русские – там смерть. Двадцать лет русские только и делают, что убивают. Они начали убивать в Чечне, они продолжили убивать грузин, было Приднестровье. Теперь они пришли к нам. И этот кровавый след, который тянется за этой псевдонацией… он будет еще долго тянуться. Если сегодня мы не остановим их, то завтра не понятно, до каких границ докатится эта русская чума. Русский не может не убивать, русский – по своему отношению – варвар», – сказал он.

«Татарский народ нашел в себе силы, взял на себя ответственность и сделал то, что мы все должны были сделать еще год назад. Поэтому я, как гражданин Украины, полностью поддерживаю это. Такая ситуация должна быть по всей линии фронта оккупированной территории, не только здесь, в Крыму, но точно также на Донбассе. Подобной акцией мы показываем сплоченность, волю, отношение к противнику, к «русскому миру», навязанному нашему «братскому народу», – добавил тогда Кива, говоря о блокаде Крыма.

Впоследствии он обещал, что миллионы украинских гастарбайтеров поднимут восстание в России.

В 2015 году Кива заявлял в эфире ТВ, что учит своего ребенка считать русских врагами.