Партия «Новые люди» встала на защиту иноагентов

19.10.2021 13:52 (Мск), Москва, Елена Острякова

Впервые прошедшая в Госдуму РФ партия «Новые люди» предлагает незамедлительно пересмотреть законодательство об иноагентах.

Об этом председатель новой партии Алексей Нечаев заявил сегодня журналистам в кулуарах российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштаб применения закона об иноагентах требует корректировки самих положений закона. Идея закона понятна: это наш ответ на такую же маркировку российских СМИ на Западе. Понятно, когда у нас маркируются «Радио Свобода» или «Голос Америки», пропагандистские, политические СМИ. Но у нас масштаб применения вышел из разумных берегов. Например, по физическим лицам», – сказал Нечаев.

Он считает, что под действие закона об иноагентах попали «реальные гражданские активисты», и предполагает, что за применением закона стоит «коммерческое лоббирование».

«Мы очень рады, что Муратов и «Новая газета» вместе с ним получили Нобелевскую премию как российское юридическое лицо, а не как иностранный агент, но до момента вручения премии еще два месяца, и я не знаю, что будет. Хватит искать врагов и клеить ярлыки», – сказал Нечаев.

На сегодняшний день иноагентами в России признаны более 80 СМИ и более 70 НКО. За пересмотр закона активно выступает несистемная либеральная оппозиция. Ее представители направили письмо президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что пересмотр законодательства возможен.