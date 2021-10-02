Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.10.2021 01:11 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЛГБТ, Молдова
Просмотров:

Партия Санду проголосовала за расширение прав геев и лесбиянок

Парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении...

Парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

«За» проголосовали только депутаты от партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду, которые составляют большинство в парламенте. Оппозиция была категорически против.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В течение моего президентского мандата я блокировал ратификацию Стамбульской конвенции, поскольку я твердо убежден, что этот документ несет угрозу многовековой духовной традиции нашего народа, основанной на православии;  общественной морали и семейным ценностям; воспитанию молодого поколения в духе нравственности и уважения к своим родителям», – написал в своем телеграм-канале лидер Социалистической партии Игорь Додон.

Майя Санду в апреле пообещала в ПАСЕ максимально быстро ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая, помимо дополнительной защиты прав женщин, предусматривает гарантии ЛГБТ-сообществу. В тексте размыто понятие пола, что может подорвать традиционные семейные ценности, также конвенцию используют для того, чтобы утвердить гомосексуализм как норму. Уже несколько европейских стран, таких как Венгрия, Турция, Болгария, Россия, Латвия, Польша, Белоруссия, Украина отказались ее подписывать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть