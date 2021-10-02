Партия Санду проголосовала за расширение прав геев и лесбиянок

02.10.2021 01:11 (Мск), Москва, Елена Острякова

Парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

«За» проголосовали только депутаты от партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду, которые составляют большинство в парламенте. Оппозиция была категорически против.

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«В течение моего президентского мандата я блокировал ратификацию Стамбульской конвенции, поскольку я твердо убежден, что этот документ несет угрозу многовековой духовной традиции нашего народа, основанной на православии; общественной морали и семейным ценностям; воспитанию молодого поколения в духе нравственности и уважения к своим родителям», – написал в своем телеграм-канале лидер Социалистической партии Игорь Додон.

Майя Санду в апреле пообещала в ПАСЕ максимально быстро ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая, помимо дополнительной защиты прав женщин, предусматривает гарантии ЛГБТ-сообществу. В тексте размыто понятие пола, что может подорвать традиционные семейные ценности, также конвенцию используют для того, чтобы утвердить гомосексуализм как норму. Уже несколько европейских стран, таких как Венгрия, Турция, Болгария, Россия, Латвия, Польша, Белоруссия, Украина отказались ее подписывать.