Партия Зеленского разгромлена – в провинциях Украины усилились местные царьки

16.11.2020, Киев, Игорь Петров

Местные выборы, завершившиеся в воскресенье проведением вторых туров мэрских кампаний, обернулись разгромом президентской партии «Слуга народа» и успехом региональным политическим проектов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Местные выборы принесли жестокое поражение, фактически – разгром партии «Слуга народа», хотя они это называют победой. В результате она потеряла лидерство. Сейчас они лидеры в той же степени, что и Европейская солидарность, и ОПЗЖ.

Второй основной итог выборов, который прогнозировался – децентрализация, успех целого ряда местных, региональных политических проектов. В результате возникло около десятка мощных, с опорой на региональную бизнес-элиту, региональные и межрегиональные криминальные структуры, партий.

Причем, произошло это не только на востоке, где в свое время были ресурсы создать даже такой проект, как «Партия регионов», которая в какой-то момент выиграла в стране все, что могла. То же самое происходит сейчас и на западе, юге и в центре страны.

Теперь пойдет торг между этими проектами и «слугами», которые в местных советах получили очень мало голосов», – сказал Павел Рудяков.