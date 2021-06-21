ПАСЕ отказалась рассматривать вопрос роли Запада в Беломайдане

Руководство ПАСЕ уклонилось от включения в повестку дня российской инициативы о рассмотрении роли Запада в попытках организации государственного переворота в Белоруссии.

Об этом в ходе сессии ПАСЕ заявил первый зампред СовФеда по международным делам, руководитель сенаторской части российской делегации ПАСЕ Сергей Кисляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я хотел выразить полное несогласие с включением пункта повестки дня по Белоруссии. Тем более в том виде, в котором он сформулирован, потому что нет никакой угрозы со стороны Белоруссии европейским странам. И это искусственно надуманная формулировка.

И если говорить о Белоруссии, то, скорее, о вмешательстве внешних сил во внутренние процессы в этой стране, что следовало бы и обсудить. Поэтому наша делегация хотела бы поставить этот вопрос на голосование.

У нас технически не было возможности это сделать. И я должен констатировать это с большим разочарованием.

Более того, господин председатель, уже после того, как мы запросили слово по Point Order, вы приняли голосование по всей повестке дня, и опять у меня не было возможности высказать то, что мы думаем», – сказал Кисляк.