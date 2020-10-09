Пашинян вспомнил про дружбу с Россией лишь когда «постучались» из Азербайджана – Монтян

09.10.2020, Киев, Игорь Петров

Армения, активно участвовавшая в развале СССР, после распада державы поняла, что может выжить лишь за счет поддержки России.

Но это не помешало армянским политикам проводить прозападный курс. О дружбе с Россией вспомнили лишь после начала азербайджанского наступления в Нагорном Карабахе осенью 2010 года.

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Об этом на своем канале Ютуб заявила юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Армения, несмотря на то что стала едва ли не самой активной участницей развала СССР, прагматично посмотрев по сторонам, решила что заверения в дружбе, лояльности к России – это самый верный вариант выживания в этом сложном и опасном мире.

Роберт Кочарян, который с середины девяностых был среди главных организаторов протестов в Армении и Нагорном Карабахе, а также горячим сторонником независимости Армении и развала СССР, сейчас считается едва ли не самым пророссийским политиком Армении и другом Путина.

Сама Армения является членом Евразийского экономического союза и ОДКБ, на ее территории располагается военная база России, при этом сами армяне с вожделением смотрят на Запад, в особенности на Францию и США. Пару лет назад на прозападных лозунгах к власти пришел нынешний премьер Армении Пашинян.

Именно Пашинян будучи депутатом в 2013 году голосовал против вступления Армении в Евразийский экономический союз под предлогом того, что это испортит отношения с западными странами. А в 2016 году Пашинян и вовсе договорился до того, что Россию нельзя считать настоящим гарантом безопасности Армении.

Блок партий «Елк», в который входил Пашинян до своего премьерства, вообще открыто выступал за евроинтеграцию и полный разрыв с Россией. Под его мудрым управлением вооруженные силы Армении даже участвуют в совместных с НАТО учениях в Грузии.

Интересно, что остановило Пашиняна в последний момент? Я уверена, что Турция с Азербайджаном специально подгадали наступление в расчете на Пашиняна и рост напряженности между ним и России в связи с участием Армении в учениях НАТО. Но тут «постучались» из Азербайджана и Пашинян вспомнил, что Россия – это самый надежный друг и союзник Армении», – сказала Татьяна Монтян.

Она считает, что война в Нагорном Карабахе будет продолжаться бесконечно, и единственная возможность мирного сосуществования Армении и Азербайджана – сосуществование в одном государства, как это было во времена Российской империи и СССР.