Новости Украины

Украину ожидает судьба Афганистана, власти которого были брошены на произвол судьбы американцами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Про его словам, Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего в Грузии.

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», – подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», – резюмировал глава Совбеза РФ.