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19.08.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Афганистан, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Патрушев: «Украина идет к распаду. НАТО не спасет»

Новости УкраиныУкраину ожидает судьба Афганистана, власти которого были брошены на произвол судьбы американцами. Об этом,...

Украину ожидает судьба Афганистана, власти которого были брошены на произвол судьбы американцами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Про его словам, Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего в Грузии.

«При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», – подчеркнул Патрушев.



Он добавил, что Киев угоднически прислуживает интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

«Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках», – резюмировал глава Совбеза РФ.

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