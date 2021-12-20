Пентагон-Голливуд: когда на скамье подсудимых?

Вот вам новость: Пентагон уличили в занижении числа жертв, погибших во время бомбардировок и авиаударов в Сирии, Афганистане, Ираке. Об этом написало авторитетное издание The New York Times. Как сообщают журналисты, проблема заключается в том, что американские военные не слишком охотно расследовали убийства мирных жителей. The New York Times говорит лишь о 12 процентах расследованных дел.

Казалось бы, подобная информация не может удивить разумного человека. Куда больше поражает, что кто-то в принципе способен верить, будто в Сирии и Ираке убито всего 1400 человек, а в Афганистане – 188. Но уже тот факт, что кто-то из американских пытается хоть как-то пошатнуть тотальную ложь Пентагона, создаёт крошеный, но позитив.

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Ведь десятилетиями американские военные совершали чудовищные преступления против человечества и человечности. Если мы говорим, к примеру, об Ираке, то обязаны вспомнить тюрьму Абу-Грейб, где садистским игрищам, пыткам, издевательствам подвергались тысячи ни в чём не повинных людей. И кто был наказан? Может ли быть в принципе кто-то наказан, если военная тюрьма Гуантанамо без всяких ограничений и противовесов действует до сих пор?

Американские военные безнаказанно совершают свои преступления с давних пор. Достаточно вспомнить вьетнамскую деревушку Сонгми, где рота «Чарли» самым изуверским образом вырезала сотни мирных жителей. Эти зверства ни чем не отличаются от преступлений тех же бандеровцев.

А теперь вопрос: кто рассказал о подобных преступлениях миру? Кто осмелился? Любой, кто хотя бы намекает на бесчеловечность тоталитарной военной диктатуры США, тут же отправляется в бан-лист. В современном мире для этого необязательно убивать можно просто лишить человека статуса и работы, как Оливера Стоуна, или, что надёжнее, отрезать его от внешнего мира, как Джулиана Ассанжа. Мир не приемлет правды.

Что делать в такой ситуации? Полагаю, что наиболее эффективным по-прежнему является кинематограф. Именно через него американцы вдалбливают свои установки в сознание миллионов (в том числе, и о бравых военных). Вспомним рядового Райана. Так а кто мешает, скажем так, другому полюсу мира снять правду об американских деяниях? Например, сделать монументальный совместный Российско-китайский проект. Чем не вариант?

К сожалению, пока что американцы восхваляют своих военных, а россияне, наоборот, по большей части, гнобят и очерняют свою же историю. Да, в этой войне тоже немало жертв.