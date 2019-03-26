Перебежчики бьют по рейтингу Порошенко

26.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сразу два сотрудника украинских силовых структур, в один день перешедшие на противоположную сторону, подпортят рейтинг президенту Украины.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов.

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“История с двумя перебежчиками негативно отразится на рейтинге Порошенко. И думаю, они не случайно заявили о себе накануне выборов. Получается, что все эти годы в рядах украинских спецслужб находились, можно сказать, шпионы. Кроме подпорченного рейтинга президента, каких-либо последствий от их заявлений я не вижу”, – полагает эксперт.

Также он сказал, что скептически относится к заявлениям о возможности провокаций в Донбассе накануне украинских выборов.

“Если сценарий обострения конфликта в самопровозглашенных республиках и будет задействован, то только перед вторым туром. Первый тур должен будет пройти образцово и показательно для всех наблюдателей. Кроме того, подобный сценарий можно разыграть только единожды, и если «план Б» существует, то мы увидим его в середине апреля. Сейчас никаких эксцессов ждать не стоит. Это просто нагнетание информационной истерии”, – полагает Молчанов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, из СБУ в РФ перебежал экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, до 2018 года работавший в центральном аппарате украинской спецслужбы.

Он рассказал, кто убивал командиров ДНР, а также сообщил о секретном украинском концлагере под Мариуполем.

Кроме того, на сторону ДНР перешел бывший сотрудник расположенного в Мариуполе военкомата Донецкой области Юрий Аушев, имевший в ВСУ первый допуск секретности и передавший спецслужбам ДНР большое количество секретных документов.