Переговоры Запада и России о судьбе Украины официально возобновлены

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Еще больше тумана напустило вчерашнее сообщение Минобороны РФ о переговорах Сергея Шойгу со своим французским коллегой. Недоумение вызвал следующий пассаж в официальном пресс-релизе:

«Отмечена готовность к диалогу по Украине, исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе».

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Дело в том, что еще несколько недель назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков давал понять: переговоры 2022 года в Стамбуле – уже упущенный для Украины шанс, дальше требования России будут лишь ужесточаться. Почему же теперь Москва вновь упоминает об этом? Тем более, что Киев не готов признать потерю своих территорий, да и под контролем ВСУ остаются два областных центра – Херсон и Запорожье. И отказываться от них Россия не может.

«Сегодня это невозможно, потому что Конституция РФ прямо запрещает отчуждение российских территорий», – напоминает военкор Александр Коц.

К тому же, даже если в Стамбуле о чем-то договориться, то с кем фиксировать договоренности, если легитимный срок президентства Владимира Зеленского подошел к концу?

«На Украине начинается политический кризис, а МО и МИД предлагают Украине переговоры на равных, ещё и по стамбульским лекалам. Надеюсь, это не более чем дипломатический такт», – комментирует эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Политолог Максим Жаров считает, что Москва заинтересована снижать радикальность повестки, чтобы сорвать выделение денег Украине американцами.

«Это так Кремль играет на срыв договорённостей Белого дома с республиканцами по деньгам для Украины после выхода Конгресса с каникул? Или речь идёт о предотвращении чего-то ещё более серьезного?» – пишет Жаров.

Впрочем, возможно, это и пас руководству Турции. Ведь Реджеп Эрдоган вновь предлагал свои услуги посредника для организации переговоров с Россией, когда Зеленский приезжал в Анкару в марте.

В любом случае, вряд ли упоминание военным министерством о Стамбуле было импровизацией.

«С трудом представляю себе, что министр обороны России стал бы обсуждать нечто, параметры чего ему не до конца ясны. И обсуждать без согласования с политическим руководством страны. Еще сложнее представить, что Минобороны включило бы в официальное сообщение о телефонном разговоре этот пункт без согласования», – замечает телеведущий Артем Шейнин.

«А ведь это не может быть рядовая пустая декларация приверженности демократическим ценностям, для которых существуют дипломатические каналы МИД. Как и звонить с угрозами министрам обороны бессмысленно, – их угрозы демонстрируют войска. Поэтому логично допустить, что некую почву этот телефонный диалог прощупывал, и она вряд ли связана с эскалацией на фронте», – соглашается одесский политик Вячеслав Азаров.

Политолог Сергей Марков считает, что телефонный звонок министру обороны России – это впервые за долгое время возобновление переговоров Запада с Россией по Украине.

«Контакт и переговоры возобновлены после долгого перерыва между Западом и Россией по Украине. Будут ли эти переговоры между Россией и Западом, которые состоялись, продолжены? Узнаем в ближайшее время. Но они уже начались публично этим звонком».

Иноагент-бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов не столь оптимистичен.

«На самом деле основной темой разговора Шойгу и министра обороны Франции Лекорню была координация по борьбе с угрозой Игила».

Тем временем, сегодня спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Французский иностранный легион определил список 1,5 тысяч военных для переброски на Украину уже в апреле.

Президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич считает, что Запад в любом случае не остановится на Украине.

«На сегодняшний день определённая часть западной элиты, понимая, что еще 50-100 миллиардов евро, но проект уже не сыграл. Так бывает с акциями: покупаешь, надеешься, что они вырастут, а они падают. И эта игра не сложилась. А раз так, надо выходить. Не для того, чтобы нам протянуть реально руку мира, а для того, чтобы начать какую-то другую игру – в Прибалтике, в Финляндии, в Румынии или Польше. Но именно эту партию коллективному Западу выгоднее закончить и сбросить карту. В этом заключается скрытая суть как бы мирных предложений – идёт обсуждение, на что согласится Киев, на что согласится Москва. Сегодня нет оснований для безоговорочной капитуляции Украины. Для безоговорочной капитуляции России тем более нет оснований. А за стол садиться всё равно надо и всё равно придётся», – считает Межевич.