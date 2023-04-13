Перекрасившийся Вилкул высказал готовность «убить Путина»

Игорь Шкапа.  
13.04.2023 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Для Украины победу может приблизить только рост потерь российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил глава Совета обороны Кривого Рога, в прошлом видный член команды президента Виктора Януковича Александр Вилкул.

Для Украины победу может приблизить только рост потерь российской армии. Об этом, передает корреспондент...

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Журналист издания напомнил, что в 2019 году Вилкул, отвечая на вопрос, что бы он при встрече сказал Путину, ответил, что напомнил бы российскому лидеру его же слова о том, что русские и украинцы – братские народы.

Кроме того, тогда он предложил бы восстановить «нормальные отношения между братскими народами».

Теперь же политик поменял свое мнение.

«Если бы имел возможность его убить, я бы его убил. Происходит полномасштабная агрессия. Проклятые орки разрушают наши дома, села, города. На самом деле я верю, что конец войны может приблизить только количество гробов, которые отсюда поедут в Российскую Федерацию, а также калек», – сказал Вилкул.

Отвечая на уточняющий вопрос, он заметил, что сказать ему российскому президенту нечего.

«Его нужно ликвидировать», – добавил глава военной администрации Кривого Рога.

Напомним, что Вилкул долгое время считался пророссийским политиком и защитником интереосв русскоязычного населения.

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