Переполох в Киеве: Россия готовит десантную операцию в тыл ВСУ

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Россия готовится провести высадку десанта, чтобы высадить войска с вертолетов и найти слабые места в украинской обороне.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, сделано это может быть с наступлением теплого времени года.

«Появилась информация о том, что противник готовит высадку на боевых вертолетах десанта в наш тыл. Это будет, конечно, в грязь нельзя, а когда подсохнет, в снег нельзя – просто, это невозможно. Ситуация такая – с учетом того, что есть определенные проблемы с резервами у нас, первую линию, естественно, держат войска, а вторую линию – должны держать территориальные войска, должны быть соответствующие резервы», – сказал эксперт.

«Самая основная задача, когда создавали территориальные войска… по-другому это называется войска обороны тыла. Так вот, чтобы этого не допустить, надо создать так называемую вторую линию, и разведка должна работать, чтобы вертолеты действительно в тыл нам не бросили, а потом нашли слабое место и те пробили. Это необходимо сделать, я вижу, что этого не делается», – заявил Стариков.