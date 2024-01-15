Переполох в Киеве: Россия готовит десантную операцию в тыл ВСУ

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия готовится провести высадку десанта, чтобы высадить войска с вертолетов и найти слабые места в украинской обороне.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовится провести высадку десанта, чтобы высадить войска с вертолетов и найти слабые места...

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По мнению Старикова, сделано это может быть с наступлением теплого времени года.

«Появилась информация о том, что противник готовит высадку на боевых вертолетах десанта в наш тыл. Это будет, конечно, в грязь нельзя, а когда подсохнет, в снег нельзя – просто, это невозможно. Ситуация такая – с учетом того, что есть определенные проблемы с резервами у нас, первую линию, естественно, держат войска, а вторую линию – должны держать территориальные войска, должны быть соответствующие резервы», – сказал эксперт.

«Самая основная задача, когда создавали территориальные войска… по-другому это называется войска обороны тыла. Так вот, чтобы этого не допустить, надо создать так называемую вторую линию, и разведка должна работать, чтобы вертолеты действительно в тыл нам не бросили, а потом нашли слабое место и те пробили. Это необходимо сделать, я вижу, что этого не делается», – заявил Стариков.

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