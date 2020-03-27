Певица MARUV грязно обматерила Украину

27.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Если другие страны стоят горой за своих граждан, то Украина просто ими «ж#пу вытирает» – особенно предвзято отношение к украинцам, оказавшимся в России.

Об этом в своём видеообращении заявила застрявшая в Москве из-за карантина украинская певица Анна Корсун, выступающая под сценическим псевдонимом MARUV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могут нормально объяснить. Когда говоришь, что не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, что мне делать сейчас, какие есть варианты, они просто говорят одну заученную фразу: тот, кто хотел выехать, уже выехал. Я хочу одно сказать, что так не поступают. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто, б##дь, ж#пу вытирают!

Я скажу больше: это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые на данный момент находятся в России. И, б##дь, у меня такой же паспорт, как у вас, у меня такие же права, гарантированные Конституцией, как у вас, поэтому, если вы не можете нормально исполнять свою работу, непредвзято, не работайте на этой работе», – заявила возмущённая певица.

Мимо такого события не смогли пройти разного рода украинские «патриоты», с которыми Корсун не заладились отношения ещё со времён «Евровидения-2019», от участия в котором певица отказалась из-за политического давления, несмотря на победу в отборе.

«Гражданка мира и противница войны» не может покинуть столицу России. За две недели не нашла времени вернуться в Украину, а сейчас просит индивидуальной эвакуации. В нашем посольстве справедливо шлют на йух.

Ну шо, донька, помогли тебе твои свинособаки?» – написали «свидомые» в Telegram-канал «Хроники Ридика».

Одиозный украинский националист и убийца Сергей Стерненко так же не смог оставить без внимания обращение певицы.

«Я не понимаю, что на седьмом году войны можно делать в России? Те, кто туда едут добровольно, или идиоты, или предатели своей страны…Когда на твою страну напали, и российские войска убивают украинцев, оккупировали часть наших территорий, никто нормальный не должен ездить в Москву и петь перед оккупантами. Так никто не делает, кроме Марув, Лободы и прочих пророссийских манкуртов!» – истерил бандеровец.

«К сожалению, у Марув всё ещё украинский паспорт, она от него не отказывается, а государство по закону не может её лишить его. Если бы Марув была честная перед собой, она бы отказалась от украинского паспорта и взяла бы российский…Мне нравятся такие персонажи, которые плюют на свою страну, предают свою страну в самое тяжёлое для неё время, а потом от этой страны ещё что-то хотят», – возмущённо добавил Стерненко.