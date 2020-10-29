«Пи…ец и б…ь!» – украинские соцсети шокированы назначением Арестовича в ТКГ

29.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группы на минских переговорах стал блогер Алексей Арестович.

Соответствующее назначение сделал глава делегации Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович известен частым участием в программах на украинском ТВ и громкими высказываниями. В частности, он заявлял, что Украина должна объявить себя наследницей Киевской Руси, а Россию считать «улусом Золотой орды». Кроме того, призывал забрать русский язык у России.

Также блогер поддерживал перемирие на Донбассе, чтобы накопить силы для «войны с Россией», которая, по его мнению, будет неизбежной, а по конфликту на Донбассе Арестович уверял, что регион не вернется в состав Украины, по крайней мере при каденции президента Владимира Зеленского.

Назначение Арестовича вызвало неоднозначную реакцию в украинской политической и общественной среде.

«Арестович спикер ТКГ по Донбассу! Пи…ец! Тогда уже логично сделать и следующее назначение. Назначить главой украинской делегации в ТКГ Александра Турчинова», – эмоционально прокомментировал назначение экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин.

«Сорян, что это уже какие-то конвульсии власти. Когда там досрочные парламентские и президентские?», – пишет киевский блогер Денис Гороховский.

«Арестовича назначили спикером ТКГ потому что прочли фамилию и подумали – он арестует всех сепаратистов», – иронизирует журналист Владимир Полуев.

«Исходя из этой логики, назначать нужно было спикером экс-нардепа Драча», – отвечает ему Гороховский.

Политолог Юрий Романенко напоминает, что Арестович является ярым сторонником экс-президента Петра Порошенко и еще недавно называл тех, кто выступал за Владимира Зеленского, клопами.

«Думаю, если Лёха Арестович будет сознание сепаров в ТКГ парализовать рассказами про Аристотеля и Платона, то это будет вполне успешная миссия даже для такого заядлого порохобота, как Алексей. Плюс своим примером Алексей покажет упоротым порохоботам, что можно спокойно работать в команде Зеленского, чтобы продолжать политику Порошенко. Одно забавно, тех, кто поддержал Зеленского в 2019 году, Алексей называл животными и холопами, а теперь Лёша в команде Зеленского, а мы «животные» ни дня на Зеленского не работали. Кем же теперь является Алексей? Вопрос отнюдь не риторический», – отмечает Романенко.

«Проблема в назначении в ТКГ Арестовича – не в том, что он порохобот. Потому что он не порохобот. Точнее, он не типичный порохобот. Арестович – прежде всего конченный аферист уровня Гордона, Смешко или Пальчевского. И в порохоботы он записался потому, что там больше всего возможностей подогреться деньгами.

Было бы таких возможностей больше в качестве ваты – бегал бы с триколором, уверяю вас (тот момент, когда я радуюсь, что у Кремле не «платят политологам за сайты» – иначе не знали бы, куда деваться от всех этих арестовичей, как бывало в былые времена). И в этом плане всё очень показательно. Аферисты Зеленского пригрели афериста Арестовича. Мудак мудака видит издалека», – комментирует назначение одесский журналист Юрий Ткачев.

Назначение Арестовича – это лишь один из признаков того, что экс-президент Петр Порошенко отыгрывает свои позиции, пишет в своем блоге киевский обозреватель Александр Зубченко.

«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.

Добавим к этому, что Марина Порошенко огласила ультиматум Кличко о принципах формирования коалиции в Киевсовете, досрочно объявив «ПЕС» победителем кампании в столице и застолбив за собой право формировать все хлебные комитеты совета. Вам не кажется, что Порошенко вернулся во власть? Каких еще новых лиц вам, б…ь, не хватает?», – пишет Зубченко.

Известный украинский политолог Кость Бондаренко предложил свой вариант «усиления» контактной группы.

«Почему такой ажиотаж по поводу назначения Арестовича представителем Трехсторонней контактной группы? Считаю, что теперь получим шанс на создание паритетных условиях – наравне с Россией. Мы делегируем Арестовича, они – Орестовича (Сергей Орестович Беседа, генерал-полковник, руководитель 5 Службы ФСБ). Мы – «ресторатора Зеленского» Тищенко, они – «повара Путина» Пригожина. Если Минский процесс сводить до абсурда – то по полной!», – иронизирует Бондаренко.

Киевский блогер Мирослава Бердник напоминает, что Алексей Арестович, выдавая себя за военного эксперта, занимался пропагандистскими вбросами и дезинформацией, о чем сам заявлял в одном из интервью (читайте по теме: Украинский пропагандист сделал неожиданный каминг-аут)

В украинском сообществе «Бабель» сообщается, что Арестович имеет пеструю биографию – от сотрудника спецслужб до актера: «С 1999 по 2005 год Арестович работал в Главном управлении разведки под руководством Игоря Смешко. Еще он был актером в Киевском театре-студии «Черный квадрат». Снялся в эпизодических ролях в 13 фильмах. Был соорганизатором компании по производству фильмов «Аегис Филмс».

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