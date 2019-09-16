Львовское ТВ: Объявим временное перемирие и будем готовить войну с Россией

16.09.2019, Львов, Владимир Гладков

Временное перемирие с Россией, к которому сейчас подталкивают Киев европейские лидеры, выгодно для Украины, поскольку она сможет воспользоваться передышкой и накопить силы для нового витка противостояния с Москвой.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил киевский пропагандист, военный эксперт Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия сейчас нужна Западу, в частности – Макрону и Трампу. Потому что Трампу необходимо выигрывать выборы, а Макрону – захватывать место Меркель в Европе, у него очень большие планы. Разумеется, Путину нужно выходить из, по крайней мере, части санкций, потому что экономически Россия очень сильно просела. И слабой стороной этого четырёхугольника является Украина.

Я не считаю большой бедой примирение с Россией, и даже некоторые уступки России. Меня беспокоит другое – нам необходима пауза на несколько лет, до второго раунда войны с Россией, который, в том или ином виде, обязательно будет.

Дли нас это было бы хорошо, если бы мы сосредоточили свои усилия на развитии страны, экономики и создании мощной системы обороны, которая была бы способна выдержать этот раунд», – предложил Арестович.

С ним не согласился главный редактор львовской газеты «Ратуша» Николай Савельев.

«Пан Арестович говорит: давайте делаем перемирие. А Крым? Нам за время Крым отдадут, или за время примирения будут качать наш газ (на шельфе Черного моря, – прим. ред.)? Это как? Моряков вернули, хотя должны были отдать их просто так, а катера, которые были захвачены в Крыму, а корабли, запас боеприпасов, которые были захвачены Россией – эти аспекты как-то учтены? Нет, вообще ни одного слова.

Однозначно, это капитуляция. Одно дело, когда ты меняешь пленных и воюешь – к тебе одно отношение. И совсем другое дело, когда ты меняешь пленных и сдаёшься, тогда к тебе совсем другое отношение, тебя не уважают.

Хорошо мы воевали, или плохо – как могли, были и ошибки, но мы воевали. Теперь мы решили капитулировать. Когда человек капитулирует, он не может диктовать свои условия, диктовать условия начали нам. Это началось не с обмена военнопленными, это просто шаг. Это началось в результате каких-то тайных переговоров.

Вы посмотрели план Штайнмайера, там есть хоть одно слово про Крым? Нет, я не увидел. А как это без нас – нас продали? Так не бывает, если мы говори о национальных интересах», – возмутился Савельев.

Также он подчеркнул, что примирение с «сепаратистами» Донбасса неприемлемо для большинства боевиков «АТО» и может привести к серьёзному гражданскому конфликту внутри страны.

«А кто будет восстанавливать Донбасс? Если Россия участник агрессии, то автоматически на неё падает пятно агрессора, который причинил какие-то убытки, и, возможно, какие-то международные санкции.

И второе – а что, вдова Моторолы теперь будет получать украинскую пенсию? Я до крика не хочу. И те, кто воевал, а их несколько сот тысяч, тоже не хотят. Это заложен внутренний гражданский конфликт, потому что армия и воевавшие таких вещей не примет, и может быть большая беда», – пригрозил радикал.

В свою очередь, руководитель львовской городской организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук выразил мнение, что реализации «формулы Штайнмайера» полностью обрушит рейтинг Зеленского.

«У Зеленского большой рейтинг доверия. И когда он начнёт воплощать этот план Штайнмайера, от этого рейтинга не останется ничего. Потому что я убеждён, что это зрада для Украины. Это как приходит рэкетир на предприятие и требует денег. И какая-то часть говорит: «Слушайте, та давайте отдадим ему эти деньги, он от нас отстанет, он обещает, он будет хорошим, и так далее». Но на следующий день он хочет ещё больше денег.

Россия всегда была агрессивной по отношению к Украине. Дай им руку – они откусят по локоть. Это может привести к ещё большим потерям. Нам нужен мир, а не капитуляция. Мир, который приведёт к установлению контроля над нашими территориями», – добавил националист.