Забрать русский язык у России предложили на Украине

08.02.2020, Киев, Игорь Петров

Украина должна запустить новый культурный проект для дальнейшего одурманивания русскоязычных адептов самостийной идеи. В рамках кампании Украине следует объявить себя наследницей Киевской Руси, а Россию считать «улусом Золотой орды». Кроме того, необходимо официально «присвоить» русский язык.

Об этом в эфире канала Politeka online заявил блогер Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главное, что мы можем сделать – это заявить претензию на наследство Киевской Руси, первородство. Тогда россияне становятся улусом Золотой Орды, у них разрушается вся их картина.

Второе – нам нужно присвоить русский язык в той или иной форме. Единственный наш выход – сделать украинский вариант русского языка. Тогда нам говорят, что Путин пришел защищать русскоязычных – я русскоязычный, вы русскоязычный, сильно он защитил нас?

Эти ходы позволят создать инклюзивный проект, который позволит людям найти новую идентификацию», – поделился своим планом Арестович.