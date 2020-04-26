Писатель-фантаст Лукьяненко дал прогноз по Донбассу

26.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донбасс потерян для Украины и воссоединится с Россией. Об этом в ходе видеоконференции, проведённой общественным движением «Донецкая Республика», заявил известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В итоге Донбасс вернется на свою историческую родину в Россию», – сказал Лукьяненко.

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Он подчеркнул, что уверен в этом, как был ранее уверен в воссоединении Крыма с Россией.

«Помню, я приезжал в Крым в 2010 или 2012 году. И там прозвучал вопрос от читателей: мы когда-нибудь вернемся в Россию? Я ответил, что не знаю, когда, но это обязательно случится. Не ожидал, что это в итоге все произойдет так быстро», – поделился воспоминаниями писатель.

Что касается Украины, то господство националистов там не вечно, считает он.

«Украина тоже переосмыслит свои позиции. Сейчас происходит коренная трансформация в мире. У Европы и США нет дела до Киева. Украина начнет сама себя переваривать вместе с националистическими течениями. Там у людей, наконец, происходит отрезвление в сознании», – считает Лукьяненко.