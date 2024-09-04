Писатель из Днепропетровска: «Мук совести от обстрелов Белгорода у меня нет»

Вадим Москаленко.  
04.09.2024 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


В ответ на удары РФ по Украине, Киев должен отвечать обстрелами везде, где дотянется, не считаясь с последствиями.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст и безнадежный свидомит Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на удары РФ по Украине, Киев должен отвечать обстрелами везде, где дотянется,...

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На вопрос, почему Украина не бьёт по российским военным училищам, писатель предположил, что пока ещё нечем.

«Я думаю, что будем бить, в данной ситуации это, конечно, военный объект, просто руки пока коротки. Но это пока. В ближайшее время, я думаю, ситуация начнёт меняться… Не знаю, именно по военным ли училищам, потому что существуют, наверное, более сладкие цели. Но я думаю, что и в казармы полетит», – мечтал Валетов.

Впрочем, он допустил, что совершенно необязательно, чтобы цели были военные.

«Когда летит ответка по Белгороду, честно скажу, у меня уже никаких мук совести по этому поводу не наблюдается. Это война. Если Белгород стреляет по нам, мы ответили Белгороду. За каждый удар, когда гибнут наши люди, должны гибнуть люди и с той стороны. Может быть, кого-то где-то как-то это заставит задуматься, хотя бы белгородцев», – издевался над гражданскими жертвами укро-писатель.

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