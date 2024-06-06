Пискорский: Надеюсь, Орбана с Фицо услышат – и Европа будет спасена

Максим Столяров.  
06.06.2024 21:40
  (Мск) , Минск
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Венгрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Словакия, Спецоперация, Украина


Одобрения странами ЕС обстрелов западным оружием территории РФ в признанных Западом границах и риторика об отправке на Украину иностранного контингента – движут ситуацию по лестнице эскалации вплоть до, как минимум, континентальной войны.

Об этом в интервью ИА «Белта» заявил кандидат политических наук, экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одобрения странами ЕС обстрелов западным оружием территории РФ в признанных Западом границах и риторика...

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«Всё идёт к эскалации. Я боюсь, что именно страны Восточной и Центральной Европы могут стать странами, на которые распространится прямой вооружённый конфликт. Это понимают некоторые лидеры наших стран, например, Орбан, и публично говорит, что мы на пороге мировой войны. Это понимает Фицо, на которого было совершено покушение, но он выжил, и я надеюсь, что он вместе с Орбаном будет представлять голос партии мира в нашей части Европы.

Но этого, к сожалению, не понимают большинство в Польше. Поэтому они высказываются за возможность использования этого оружия [в глубине РФ]. Я надеюсь, что это не приведёт к эскалации, потому что всё-таки Польша не отправляла дальнобойные виды вооружения», – сказал Пискорский.

Ведущий отметил, что признанные Западом территории РФ атаковали и до этого, однако сейчас хотят это санкционировать – «а это две большие разницы».

«Да. Мы движемся вверх по лестнице эскалации. То, что говорил Орбан – это серьёзно, его предупреждения относительно того, что может начаться континентальная, а то и мировая война – это не часть предвыборной кампании в ЕП. Он предупреждает Европу, как и Фицо предупреждал после февральского саммита в Париже, что есть страны, которые готовятся к прямому участию в конфликте на территории Украины.

Возможно, благодаря его публичным предупреждениям, некоторые политики в последний момент отказались от принятия таких решений. Будем надеяться, что линия Орбана и Фицо в Европе станет более значительной, чем сейчас», – ответил польский политолог.

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