Платформа с украинской военной техникой улетела в болото

24.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Военное положение на Украине, введенное в десяти областях, срывает местная власть и убитая инфраструктура.

Так, в Херсонской области из-за разбитых дорог улетел в кювет военный тягач с боевой машиной на прицепе.

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Фото инцидента в своем блоге выложил местный активист Александр Власов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда у меня будут спрашивать друзья из других областей, что такое военное положение, то я буду показывать это фото. Это участок дороги в Херсонской области в балке в Меловом (Бериславский район). Там уже на протяжении нескольких лет с дороги (из-за ее отсутствия) в реку падают фуры. И вот, во время военного положения, там улетает в болото платформа с техникой. Прямо как в старых военных фильмах, когда партизаны подрывают пути. Только тут в роли партизанов расп…дяи с Херсонской ОГА и облсовета», – написал Власов.

Напомним, власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны в ответ на задержание катеров ВМСУ российскими пограничниками при попытке пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.