«Пленки Миндича» – это начало конца Зеленского, – то, что сломает хребет режиму, – Арестович

Скандал с коррупцией в ближайшем окружении диктатора Владимира Зеленского – это начало конца Зе-режима.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне долго вспоминали фразу, что я сказал, что Зеленскому в ноябре конец. Ну, вот вам начало конца. Ему, конечно, в ноябре вряд ли будет конец, конец будет в мае где-нибудь, плюс-минус. Но суть в том, что надо понять, какой этот скандал, какое место он занимает во всей этой истории.

Трамп недавно оговорился о том, что обе стороны не хотят компромиссов, а я хочу закончить войну. Соответственно, обе стороны нам нужно принуждать к компромиссу. Вот у нас принудили первую сторону, это Россия, ввели дополнительные санкции. Заговорили про «Томагавки», которых не дали.

Вторая сторона – это, соответственно, Украина, где способы принуждения только одни — воздействие на позицию Зеленского персонально. Поскольку он известен в мировой политике своей упрямостью вплоть аж до скандала в Овальном кабинете, и все способы его уговаривать перепробованы, хорошие и плохие, то решили прибегнуть, видимо, к средствам, которые были давно готовы, но их не пускали в ход…

Я очень хотел бы ошибиться, но два года меня называли кликушей, сейчас все, что я говорил два года, начинает сходиться в несколько линий, в один узел, который сломает хребет Украине, по крайней мере, этой власти – Украина еще поборется. Вот, началась реализация этой истории», – заявил Арестович.