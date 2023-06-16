Пленных ВСУшников предлагают отправить на восстановление Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российское командование должно принять решение о нанесении ударов по мостам через Днепр для того, чтобы лишить ВСУ снабжения, заставить сдаться, после чего погнать на восстановление развалин.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Надо начинать с уничтожения путепроводов над Днепром. Часто слышу возражение: «А как мы дальше двинемся». Ребята, а вы до Днепра дойдите. Сейчас вся украинская армия более чем на три четверти находится на левом берегу Днепра. И если она будет отрезана, мы и их жизни спасём. Потому что нельзя воевать когда нет продовольствия и боекомплекта, которые поставляются по мостам. «Искандеры-М» – это не РСЗО, они вполне могут разрушить мосты и переправы, в состоянии», – сказал эксперт.

По его мнению, десятки тысяч пленных ВСУшников пригодятся при восстановлении.

«Почему мы этого не делаем? Считаю, что нет консенсуса в священных стенах на Фрунзенской набережной: «А как там, мосты ведь нам потребуются». Но вы сначала украинскую армию обезвредьте. Это не значит, что надо расстрелять каждого украинского солдата – превратите её в трудовую армию, которую потом погоните восстанавливать развалины, которые они наплодили на нашем берегу. Американцы правильно сказали, что нам оставляют выжженную землю. Это тоже стратегия, ведь нам потом восстанавливать все эти вещи. А это стоит миллиарды. То есть, даже отступая, они нам вредят и гадят как умеют, потому что наша же страна будет восстанавливать. Вот пусть эта армия вояк и восстанавливает», – добавил Артамонов.