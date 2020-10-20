20.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Россия
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«По логике Жириновского всем нужно повеситься» – врач об эпидемии


Тотальный карантин и закрытие российских границ не спасут страну от распространения коронавируса, вызывающего опасное заболевание COVID-19.

Об этом, в интервью «Комсомольской правде» заявил известный московский врач Александр Мясников.

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Он скептически отнесся к призыву лидера ЛДПР Владимира Жириновского, потребовавшего ввести в стране тотальный карантин

«Я послушал сейчас интервью с Жириновским, где он говорит: всем – две недели на карантин, иначе 300 тысяч умрет. Умнейший человек, блестящие прогнозы, но все-таки простая математика и здравый смысл не может замещать медицинских знаний и знаний распространения инфекционного процесса. 2-3-4-недельный общий карантин ничего не даст с точки зрения именно сокращения процесса (не динамики, а сокращения).

Тогда, если следовать строго по логике Жириновского, надо всем просто дружно встать и повеситься. Вот тогда коронавирус, не найдя хозяев в виде человеческих тел, действительно исчезнет. Другой такой возможности нет», – сказал врач.

По его словам, коронавирусная инфекция будет распространяться, но важно снижать тяжелую заболеваемость и смертность.


«Помогут вакцины. Хотя я сразу скажу, что вакцины не дадут коллективного иммунитета, как нам сейчас говорят. Потому что опять говорят политики, а не профессионалы. Профессионалы более осторожны. Мы просто не имеем всех данных. Мы надеемся, но понимаем, что, наверное, все так легко не будет, мягко говоря», – считает собеседник издания.

Мясников также добавил, что по этой теме надо давать больше времени высказываться профессионалам.

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