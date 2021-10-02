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02.10.2021 11:39 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия
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По России могут ударить одновременно с нескольких сторон, – Стрелков

Противники России могут создать кризисные ситуации сразу в нескольких точках, рассчитывая на перенапряжение русского...

Противники России могут создать кризисные ситуации сразу в нескольких точках, рассчитывая на перенапряжение русского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс и Сирия – это два наиболее вероятных места, где Российской Федерации будет нанесена Цусима (поражение, аналогичное тому, что произошло во время русско-японской войны 1905-го года, – авт.) – новая, позорная, унизительная. По крайней мере, попытка будет нанести Цусиму нам.

Но, ставя себя на место противника, я бы сделал это одновременно, чтобы растащить силы Российской Федерации, нанести удар. А еще, учитывая, что у нас Карабах, учитывая, что у нас теперь напряженность на таджико-афганской границе, причем очень серьезная…

Если Российскую Федерацию будут бить, то будут бить со всех сторон», – заявил Стрелков.

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